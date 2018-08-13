تعديل على موعد مغادرة حجاج مكرمة خادم الحرمين في غزة

أعلنت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في قطاع غزة، عن تعديلات على موعد مغادرة حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين، من القطاع إلى الديار الحجازية.







وقال المدير السابق للمؤسسة، محمد النحال، إن سفر الحجاج سيكون غداً الثلاثاء الساعة العاشرة ليلاً من المناطق المحددة سلفاً، حيث سيكون الانطلاق من شمال القطاع، وغزة، والمنطقة الوسطى من أمام مقر المؤسسة.







وأوضح النحال، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن التجمع في خانيونس، سيكون بالقرب من دوار حميد، في حين سيكون التجمع برفح بالقرب من دوار النجمة.







يذكر، أن الرئيس محمود عباس، أحال محمد النحال للتقاعد، وذلك بعد خلافات على أسماء المكرمة الرئاسية.

خاص دنيا الوطن