شؤون فلسطينية

فيديو: افتتاح محلات حلويات "نفيسة" و"Fruit salad"

فيديو: افتتاح محلات حلويات "نفيسة" و"Fruit salad"
خاص دنيا الوطن- بهاء بركات
احتفلت شركة أبو زهرة للتجارة والاستثمار، بافتتاح محلات حلويات (نفيسة)، و(Fruit salad) إلى جانب (Fountain cafe)، وذلك في (مول إجياد التجاري) في مدينة البيرة، وذلك وسط حضور جماهيري شعبي ورسمي لافت.

وقال ممثل شركة أبو زهرة للتجارة والاستثمار، ساهر كراجة لـ "دنيا الوطن": إن افتتاح هذه المشروع، يمثل خطوة مهمة نحو تأكيد الإصرار الفلسطيني على الاستثمار المحلي، مشيراً إلى أن شركة أبو زهرة للتجارة والاستثمار، ستكون الوكيل الحصري لحلويات (نفيسة) الأردنية، وهي حلويات مشهورة على مستوى الإقليم.

وأضاف كراجة، لـ "دنيا الوطن"، أن المشروع الذي يضم ثلاثة أقسام الحلويات، والكوكتيل، والكوفي شوب، حيث يوفر أكثر من مئة وخمسين فرصة عملٍ ، مؤكداً وجود مخطط لافتتاح مشاريع مشابهة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

من ناحيتها، قالت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنّام لـ "دنيا الوطن" إن افتتاح هكذا مشاريع تجارية كبيرة في فلسطين تحمل رسالة للعالم، وهي أن رأس المال الفلسطيني مجبول بحب فلسطين، وأن رجال الأعمال الفلسطينيين لا يخشون الظروف السياسية من أجل الاستثمار في وطنهم، وتوفير مئات فرص العمال للشباب.

وذكرت غنام، أن القطاع الخاص يؤكد كعادته أنه شريك مهم مع كافة القطاعات في المجتمع المحلي، وأنه يتحمل كل الأعباء والأوضاع من أجل دعم وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه، متمنيةً في الوقت ذاته النجاح لكافة المشاريع التجارية الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس اتحاد  الغرف التجارية الفلسطينية خليل رزق لـ "دنيا الوطن": إن هذه المشاريع تبرهن من جديد على أن رجال الأعمال الفلسطينيين، معنيون بمساعدة الحكومة على حل مشكلة البطالة، التي باتت تقلق الجميع، وأن رأس المال الوطني والأموال التي يضخها رجال الأعمال في استثماراتهم داخل فلسطين، تساعد على تقوية الاقتصاد المحلي، وتعزز التنمية الوطنية، داعياً في الوقت ذاته رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج إلى الاستثمار في وطنهم، لأن فلسطين لازال فيها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة.

 









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