دولي

اتحاد 100 صحيفة أميركية ضد ترامب.. وهذا ما سيفعلوه

اتحاد 100 صحيفة أميركية ضد ترامب.. وهذا ما سيفعلوه
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
جندت صحيفة "ذا بوسطن غلوب" الأميركية أكثر من 100 صحيفة من مختلف أنحاء البلاد لنشر مقالات افتتاحية ضد هجمات الرئيس دونالد ترمب المتكررة على وسائل الإعلام.

وقالت قناة (سي.إن.إن) التلفزيونية إن غلوب تواصلت مع مجالس التحرير لهذه الصحف، وطلبت منها نشر افتتاحية في عدد يوم الخميس بهذا الخصوص، وفق ما ورد بـ"العربية".

واقترحت الصحيفة نشر مقال افتتاحي في 16 أغسطس، حول مخاطر هجوم إدارة ترمب على الصحافة، وطالبت الآخرين الالتزام بنشر مقالات افتتاحية خاصة بهم في نفس التاريخ.

وقد صرحت مارجوري بريتشارد، نائبة محرر صفحة الآراء في غلوب، لشبكة CNN أن أكثر من 100 مطبوعة قد وافقت على المشاركة، وذلك حتى يوم السبت.

وتوقعت أن يزيد العدد خلال باقي الأسبوع إلى اليوم المتفق عليه للنشر، الخميس المقبل.

وقالت بريتشارد: "لقد جاء الرد ساحقًا"، مضيفة: "لدينا بعض الصحف الكبيرة، لكن الأغلبية من الأسواق الأصغر، وكلهم متحمسون للوقوف في وجه هجوم ترمب على الصحافة".

وأفادت "سي إن إن" بأنّ المنظمات الصحافية الرئيسية، بما فيها "الجمعية الأميركية لمحرري الأخبار" و"صحيفة نيو إنغلاند" و"رابطة الصحافة"، يساعدون في تنسيق الجهود.

وستقوم كل صحيفة بنشر مقالها الخاص بها بدلاً من نشر افتتاحية موحدة لكل الصحف.

وأخبرت بريتشارد فرق الصحيفة أن تكتب عن تأثير "هجوم" ترمب على الصحافة ودورها الاجتماعي، مشيرة بالقول: "كلماتنا ستختلف، لكن على الأقل يمكننا أن نتفق على أن مثل هذه الهجمات مثيرة للقلق".

"عدو الشعب"وبدأت حملة غلوب بعد أيام من قيام الرئيس ترمب بتكثيف هجماته على وسائل الإعلام، والتي غالباً ما يُطلق عليها "عدو الشعب".

وكتب ترمب مغرداً على تويتر الأسبوع الماضي: "إن وسائل الإعلام الكاذبة تكرهني، ذلك لأنهم عدو الشعب، فقط لأنهم يعلمون أنني على الصواب".

وأضاف ترمب: "أنني أٌقدم خدمة رائعة للشعب الأميركي، من خلال شرح ذلك لهم، فهم يتسببون عمداً في الانقسام وتغييب الثقة. ويمكن أن يتسببوا في حرب، إنهم خطيرون جداً ومرضى".

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