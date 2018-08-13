الأعرج يَطّلع على احتياجات لجنة الطائفة السامرية من المشاريع التطويرية

أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على موقف القيادة الفلسطينية من الطائفة السامرية، والتي تعتبر جزءًا أساسياً من النسيج الاجتماعي الفلسطيني.





وأضاف الأعرج، أن الوزارة، لن تتدخر أي جهد في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لخدمة أبناء الطائفة، وتوفير احتياجاتهم من المشاريع، وتطوير الجوانب الثقافية والاقتصادية والسياحية وغيرها.





جاء ذلك، خلال لقاء الوزير في مكتبه اليوم الاثنين، مع لجنة الطائفة السامرية، بحضور الكاهن الأكبر، عبد الله واصف، وسكرتير الطائفة، لطفي السامري، ومسؤول الطقوس الدينية للطائفة، الكاهن تقي توفيق، ومسؤول العلاقات الداخلية، رجائي السامري.





وأشادت اللجنة بجهود الوزير في خدمة أبناء الطائفة السامرية وتقديم المساعدة لهم، ودوره في مشاركتهم بمناسباتهم، وتلبيته الدائمة للقاء بهم والاستماع لاحتياجاتهم ومطالبهم، والعمل على تلبيتها ضمن إمكانات الوزارة.





واستعرض سكرتير اللجنة عدداً من الاحتياجات التطويرية والملحة للتنفيذ، والتي ستسهم في خدمة أبناء الطائفة، والزائرين لقمة جبل جرزيم.





وأوعز الأعرج لطواقم الوزارة بضرورة العمل على متابعة كافة القضايا والاحتياجات التي جرى طرحها خلال اللقاء، ورفع التوصيات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.





وحضر اللقاء كل من الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية، عمر سمحة، والوكيل المساعد لشؤون الهندسة، أحمد غنيم، ومدير عام المشاريع، المهندس عمر شرقية.

رام الله - دنيا الوطن