الحمد الله يترأس اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية

ترأس رئيس الوزراء، وزير الداخلية، رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية، وبحث معهم آخر التطورات الأمنية في مختلف المحافظات.





وأطلع رئيس الوزراء من خلال قادة الأمن على آخر التقارير الميدانية الأمنية، والجهود المبذولة لحفظ النظام العام، وتكريس سيادة القانون، والسلم الأهلي والاستقرار.





وجدد الحمد الله إشادته باسم الرئيس محمود عباس والحكومة، بعمل أفراد وضباط المؤسسة الأمنية على توفير الأمن والأمان للمواطنين، مشدداً على أن جهود المؤسسة الأمنية مستدامة، ومستمرة في مختلف المحافظات.

رام الله - دنيا الوطن