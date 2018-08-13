النائب العام يلتقي بوفد من مؤسسة (سوا)

رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم الاثنين، بوفد من مؤسسة (سوا) ممثل برئيسة مجلس الإدارة، السيدة أهلية شومر، وبالمستشار القانوني للمؤسسة المحامي، جلال خضر، بحضور رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، الاستاذة نسرين زينة رشماوي، وذلك بهدف بحث أفق التعاون، والتنسيق ما بين النيابة العامة ومؤسسة (سوا).وأكد النائب العام على أهمية التنسيق والتعاون ما بين النيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، الأمر الذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للنيابة، مشدداً على الدور التكاملي بين الطرفين، وضرورة تعزيز وتكريس المفاهيم الحقوقية وإدماجها في العمل، بما يتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.وفي سياق متصل، عرضت شومر، رسالة المؤسسة في مناهضة العنف ضد المرأة والطفل في المجتمع الفلسطيني، وتعريفهم بحقوقهم، وبخاصة خط حماية الطفل والمرأة الفلسطيني 121، الذي يقدم خدمة الإرشاد والدعم النفسي الأولي لضحايا العنف، فمؤسسة (سوا) حريصة على مواكبة تطور الجريمة من الناحية التقنية وآلية التعامل فيها.