فوز عشرة رياديين فلسطينيين في تحدي سانتياغو





وتنافسوا أمام لجنة من الحكام تتألف من مستثمرين وقادة أعمال وخبراء من كل من تشيلي وفلسطين، حيث قامت اللجنة بتقييم وإختيار المشاريع الفائزة بناءً على معايير محددة، من ضمنها نماذج العمل والقدرة التنافسية على المستوى الإقليمي.





ومن المقرر، أن يسافر أصحاب المشاريع الفائزة إلى سانتياغو، تشيلي في رحلة مدتها 4 أيام للمشاركة في تحدي آخر أمام مجموعة من المستثمرين من أجل فرصة الحصول على استثمار في مشاريعهم وتأسيس شركاتهم الناشئة.



ويقول أحمد شلبي، الفائز في التحدي من غزة: "هذا الحدث هو وأحد من أهم المسابقات التي تقام في فلسطين بالنسبة للشركات الناشئة ورجال الأعمال في الوقت الحالي. إنها تخلق فرصاً كبيرة لرواد الأعمال للإلتقاء بالمستثمرين ذو الأثر المجتمعي من الشتات الفلسطيني في تشيلي، والذين هم من أكبر المستثمرين على مستوى العالم".





وأضاف: "أنا متأكد من أنني سأكون قادرًا على إقناع المستثمرين للمساعدة في دفع مشروعي "جيماتو" إلى آفاق عالمية جديدة ".



وتؤكد الدكتورة تفيدة الجرباوي، مدير عام التعاون التزام المؤسسة بدعم الشركات الناشئة والرياديين من فلسطين، وتقول "إننا نعمل على تطوير بيئة ريادية ناشطة وشاملة في فلسطين عبر بناء شراكات مع الشتات الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، نشجع الشتات الفلسطيني من جميع أنحاء العالم على الإستثمار في الرياديين الفلسطيني، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى دعم وتنشيط الإقتصاد الفلسطيني".



من جانبه، أكد السيد يو يونغ اوك نائب مدير مكتب الوكالة الكورية للتنمية في فلسطين على أهمية البرنامج للتشبيك مع مستثمري ورياديي الشتات لتبادل الخبرات، والحصول على فرص للتمويل. كما وضح السيد يو ان هذا البرنامج يندرج تحت مشروع دعم الشركات الناشئة في فلسطين والممول من قبل الوكالة الكورية للتنمية، حيث يهدف المشروع الى دعم الريادة والابتكار في فلسطين.



ومع نجاح تحدي سانتياغو، تخطط "التعاون" و"كويكا" و"مينا كاتاليست" لتنظيم تحديات إضافية مما سيسمح لشركات ناشئة فلسطينية أخرى ذات أثر إجتماعي إمكانية التشبيك مع الشتات الفلسطيني على الصعيدين الإقليمي والدولي. وسوف تأخذ التحديات المستقبلية الرياديين من فلسطين إلى مناطق جديدة من أنحاء العالم، مثل دبي وعمان ولندن وعدة مدن في الولايات المتحدة الأمريكية.



وفيما يلي المشاريع التي فازت بالتحدي:



• جيماتو (غزة): http://gymatto.com



• لافندر (غزة): http://lvendr.com



• جايميفي (نابلس): https://www.gamiphy.co



• مكتبة بذور الإرث في فلسطين (بيت لحم): https://www.facebook.com/palestineheirloomseeds



• لينكج (بيت لحم): http://linkageways.com



• ترانسند (بيت لحم): http://transcend.ps/index.html



• امبورتس (الخليل): https://aeliasoft.com



• ماشفايزر (بيت لحم): https://www.mashvisor.com



• دوري (بيت لحم): https://www.doreeapp.com



• نيمد (رام الله/القدس): https://www.nimd-ltd.com





رام الله - دنيا الوطنضمن مشروع "شبكة المستثمرين والمشرفين في الشتات" الممول من "التعاون" والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) والذي يتم تنفيذه من قبل مؤسسة (مينا كاتاليست)، فازت عشرة مشاريع ريادية ضمن تحدي سانتياغو، الذي عقد في كل من رام الله ونابلس والخليل وغزة، بحضور مستثمرين ورجال وسيدات أعمال، وشركات من القطاع الخاص ومؤسسات لتنمية وتطوير المشاريع الريادية.ويهدف تحدي سانتياغو إلى مساعدة المشاركين في بناء حقبة جديدة من الشركات الناشئة الفلسطينية ذات القدرة التنافسية العالمية والمبتكرة، وشارك في التحدي ما يقارب 250 فكرة لمشاريع وشركات ناشئة ذات أثر اجتماعي من جميع أنحاء فلسطين.