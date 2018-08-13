"دنيا الوطن" يستقبل وفداً من بنك فلسطين

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من بنك فلسطين، اليوم الاثنين، مقر موقع "دنيا الوطن" في مدينة غزة؛ لتعزيز التعاون المشترك.وضم الوفد أدهم الشوا، مساعد رئيس دائرة المشاريع الصغيرة والكبيرة، وباسل الحلو، وسالم الشرفا، من دائرة الدعم المباشر والتسهيلات.وكان في استقبال الوفد كلٌ من محمد عيسى، نائب المدير العام لموقع "دنيا الوطن"، ومأمون أبو شعبان، المدير الإداري والمالي.