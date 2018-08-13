شؤون فلسطينية

فيديو: مصرع عاملين في ورشة بناء قرب كفر قاسم

فيديو: مصرع عاملين في ورشة بناء قرب كفر قاسم
رام الله - دنيا الوطن
لقي شابان من الضفة الغربية، في الثلاثينيات من العمر، مصرعهما في حادث عمل قرب مدينة كفر قاسم، اليوم الاثنين.

وحاولت الطواقم الطبية، التي استدعيت إلى مكان الحادث في ورشة بناء ببلدة "روش هعاين" قرب كفر قاسم، إنقاذ حياة العاملين، حيث أجرت لهما عمليات إنعاش لكن دون جدوى، واضطرت لإعلان وفاتهما، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وبحسب المعلومات المتوفرة، سقط العاملان عن ارتفاع في ورشة بناء، ما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة، فارقا الحياة على إثرها بالمكان.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل، وفقاً للمقتضى.

والمثير للقلق، أن الاستهتار وانعدام المهنية والأمان في أماكن العمل، وخصوصا فرع البناء، يتواصل ويوقع المزيد من الضحايا، الأمر الذي يستوجب كل عوامل الانتباه خلال العمل داخل ورشات البناء، وعدم المخاطرة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، كما أنه على الجهات المسؤولة استخلاص العبر من هذه الحوادث، والعمل على توفير آليات لحماية العمال من الإصابات وفقدان حياتهم، وليس الاستهتار بهم كما يحصل اليوم.

هذا، ووفقاً للمعطيات والإحصائيات، فإن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية والأجانب، ما يستوجب عدم الصمت، والإصرار على المطالبة بضمان الأمان والسلامة لكل من يسعى من أجل لقمة عيشه، لإعالة عائلته وأطفاله، وليعود إلى بيته سالماً معافى.

 

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