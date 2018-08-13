فيديو: فتح تُقيم بيت عزاء لـ "عجوز الثورة" خديجة عرفات

يذكر أن الفقيدة خديجة عرفات، لها دور نضالي بارز في مسيرة الثورة الفلسطينية، حيث كانت تعرف بـ"عجوز الثورة"، وكانت قد عملت في محطات نضالية عديدة خلال مسيرة الثورة.







خاص دنيا الوطنأقامت مفوضية التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، أمس، بيت عزاء لفقيدة فلسطين الحاجة خديجة عرفات، شقيقة الشهيد المؤسس الرئيس ياسر عرفات، في مؤسسة الشهيد الخالد ياسر عرفات، غرب مدينة غزة.وتوافد إلى بيت العزاء الآلاف من أبناء قطاع غزة، وجمع كبير من قيادات العمل الوطني والإسلامي، وخصوصاً من أبناء حركة فتح.وقال أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية: إن حركة فتح تقيم بيت العزاء لتؤكد أنها وفية لمناضليها ومناضلاتها، ووفية لروح الشهيد الخالد ياسر عرفات، وتجدد دوماً القسم والعهد، وأن تستمر على دربه.وأضاف: "سنواصل المسيرة تحت قيادة رئيس دولة فلسطين وسنبقى على العهد والوفاء للشهداء الأحياء والأسرى العظماء والمناضلين الشرفاء، حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، وحتى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".