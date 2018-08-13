خلال ساعات.. الفصائل تتوجه للقاهرة لبحث التهدئة والمصالحة ورفع الحصار

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الاستقلال) المحلية، إن وفوداً من الفصائل الفلسطينية، ستصل العاصمة المصرية "القاهرة" خلال الساعات القليلة المقبلة.





وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الفصائل ستبحث في القاهرة ملفات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي والمصالحة الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة.



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك يأتي فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فحوى رسالة نقلتها حركة حماس إلى جهاز المخابرات المصرية، بشأن مباحثات التوصل إلى تهدئة في غزة.





وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، إن وفد حماس بالقاهرة نقل للمخابرات المصرية رسالة واضحة، بأن الحركة ترفض وقف مسيرات العودة، على الحدود، ووقف إطلاق البالونات الحارقة، حتى يتم رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.



وأنهى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) مساء الأحد، اجتماعاً لبحث التطورات في قطاع غزة وسط تكتم إسرائيلي على تفاصيله.