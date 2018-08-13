الحمد الله يستقبل اللواء قدري أبو بكر

استقبل رئيس الوزارء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، اليوم الأثنين، اللواء قدري أبو بكر، حيث هنأه بمناسبة توليه مهام رئاسة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، متمنياً له التوفيق والسداد.





وتباحث الحمد الله وأبو بكر، في عدد من قضايا الحركة الأسيرة، وأكدا على أن قضية الأسرى، ستبقى على سلم أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية، حتى الإفراج عن جميع المعتقلين في سجون الاحتلال.





كما شددا، في اجتماعهما، الذي حضره كل من عضو المجلس التشريعي جمال حويل، وعضو المجلس الثوري زكريا زبيدي، والأسير المحرر عبد الفتاح دولة، على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة، وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولى؛ لنصرة الأسرى، وفضح الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية التي تمارس بحقهم على يد إدارة سجون الاحتلال دون وضع أي اعتبارات للقانون الدولي والدولي الإنساني وحقوق المعتقلين.

رام الله - دنيا الوطن