الحمد الله: مستمرون في تقديم كافة أشكال الدعم للأسرى رغم التحديات

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، وفداً من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، برئاسةرئيس الهيئة قدري أبو الرب، حيث اطلع على عمل الهيئة، والعديد من القضايا التي تهم ال،سرى.وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، وموقفها الثابت بدفع مخصصات أسر الشهداء والأسرى، رغم قرار الاحتلال الإسرائيلي وتهديده بخصم هذه المخصصات من أموال الضرائب الفلسطينية.وأكد الحمد الله على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لهيئة شؤون الأسرى والمحررين رغم التحديات، في عملها السامي والوطني، لخدمة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، مشدداً على أن الأسرى طليعة النضال الفلسطيني، وهم من ضحوا، وأفنوا أعمارهم في سبيل قضيتنا العادلة.وهنأ رئيس الوزراء، رئيس الهيئة، وأعضاء اللجنة الإدارية الجديدة، بتكليفهم بهذه المهمة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم وخدمتهم للأسرى.