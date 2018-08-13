قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم حيازته سكيناً بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً، اليوم الاثنين، قرب مستوطنة (ألون موريه)، شرق مدينة نابلس، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت 24).
وادعى الموقع ذاته، أن الشاب الفلسطيني، كان مسلحاً بسيكن، حيث جرى اعتقاله، ونقله للتحقيق معه.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً، اليوم الاثنين، قرب مستوطنة (ألون موريه)، شرق مدينة نابلس، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت 24).
وادعى الموقع ذاته، أن الشاب الفلسطيني، كان مسلحاً بسيكن، حيث جرى اعتقاله، ونقله للتحقيق معه.
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