قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم حيازته سكيناً بنابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً، اليوم الاثنين، قرب مستوطنة (ألون موريه)، شرق مدينة نابلس، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت 24).وادعى الموقع ذاته، أن الشاب الفلسطيني، كان مسلحاً بسيكن، حيث جرى اعتقاله، ونقله للتحقيق معه.