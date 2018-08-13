ليبرمان: دمرنا عشرات المرافق العسكرية لحماس.. الجولة المقبلة ليست مسألة (كيف) ولكن (متى)؟





تصريحات ليبرمان، جاءت خلال زيارة نظمها لفرقة غزة صباح اليوم الاثنين، لإجراء تقييم للوضع مع رئيس الأركان، وقائد المنطقة الجنوبية، وعدد من ضباط الجيش.





وأضاف ليبرمان: "الجولة المقبلة من القتال ليست مسألة (كيف) ولكن (متى)، نحن نتبع سياسية أمنية مسؤولة وحازمة"، بحسب الصحيفة ذاتها.













رام الله - دنيا الوطنقال أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لقد فقدت حركة حماس 186 شخصاً منذ مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ودمرنا لها عشرات المرافق العسكرية"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.