الخضري: معابر غزة إنسانية ويجب إخراجها من المعادلات السياسية والأمنية

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري: إن المعابر في قطاع غزة إنسانية، وكل ما يدخل من خلالها مستلزمات وحاجيات وبضائع إنسانية أساسية، ويجب إخراج المعابر من أي معادلات سياسية أو أمنية.





وأكد الخضري، أن إغلاق هذه المعابر، يُشكل خرقاً للقانون الدولي، مبيناً أن الاحتلال من خلال هذه الإغلاقات والإعاقات للبضائع يُدخل الحالة الإنسانية بغزة في وضع أكثر من صعب، وأكثر من خطير.





وقال: إن ما يدخل غزة عبر (معبر كرم أبو سالم)، "بُحكم المغلق منذ شهر، بعد أن كان مفتوحاً جزئياً" حاجيات للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية.





وقال الخضري: "المدخولات تساعد في إيجاد فرص عمل للعمال، وتوفير المستلزمات الأساسية لاستمرار الحياة، إضافة لتصدير المنتجات الزراعية وغيرها، ما يحقق دخلاً مناسباً لاستمرار الحياة".





وأضاف: "هذه كلها أساسيات، يوفرها ويدعمها القانون الدولي الإنساني، ويُلزم سلطات الاحتلال برفع كل القيود عن حركة البضائع، وتسهيل سفر السكان، وهذا ما تناقضه كل القرارات الإسرائيلية الجائرة التي تغلق بشكل شبه تام (معبر كرم أبو سالم)، وكافة المعابر الأخرى، وتحظر دخول حوالي ألف سلعه من الوصول إلى غزة".





وشدد الخضري على أن الاحتلال منع دخول بضائع أساسيه بقيمة 100 مليون دولار خلال شهر، وما يزال يحتجز حوالي 3500 شاحنة من الدخول لغزة، ما تسبب بخسائر فادحة تقارب 30 مليون دولار.





وبين، أن هذه الإجراءات تسببت بإغلاق حوالي 90% من المصانع، وتسريح حوالي 50 ألف عامل إلى منازلهم، إلى جانب أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة.





وذكر أن معدلات البطالة بين الشباب في قطاع غزة، ارتفعت لتصل إلى أكثر من 60% (النسبة الأعلى عالمياً)، مشيراً إلى أن الشباب يعانون أشد المعاناة، ويفقدون بشكل يومي فرص عمل كانت متاحة ولو جزئياً، وتنعدم أي إمكانية لإيجاد فرص عمل جديدة في ظل هذا الإغلاق والحصار والعدوان.





ودعا الخضري المجتمع الدولي للانسجام مع كل القوانين والتعهدات والمواثيق الدولية، وممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال؛ لإنهاء الحصار وفتح المعابر كافة، ورفع الطوق البحري.

رام الله - دنيا الوطن