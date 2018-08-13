شؤون فلسطينية

الخضري: معابر غزة إنسانية ويجب إخراجها من المعادلات السياسية والأمنية

الخضري: معابر غزة إنسانية ويجب إخراجها من المعادلات السياسية والأمنية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري: إن المعابر في قطاع غزة إنسانية، وكل ما يدخل من خلالها مستلزمات وحاجيات وبضائع إنسانية أساسية، ويجب إخراج المعابر من أي معادلات سياسية أو أمنية.

وأكد الخضري، أن إغلاق هذه المعابر، يُشكل خرقاً للقانون الدولي، مبيناً أن الاحتلال من خلال هذه الإغلاقات والإعاقات للبضائع يُدخل الحالة الإنسانية بغزة في وضع أكثر من صعب، وأكثر من خطير.

وقال: إن ما يدخل غزة عبر (معبر كرم أبو سالم)، "بُحكم المغلق منذ شهر، بعد أن كان مفتوحاً جزئياً" حاجيات للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية.

وقال الخضري: "المدخولات تساعد في إيجاد فرص عمل للعمال، وتوفير المستلزمات الأساسية لاستمرار الحياة، إضافة لتصدير المنتجات الزراعية وغيرها، ما يحقق دخلاً مناسباً لاستمرار الحياة".

وأضاف: "هذه كلها أساسيات، يوفرها ويدعمها القانون الدولي الإنساني، ويُلزم سلطات الاحتلال برفع كل القيود عن حركة البضائع، وتسهيل سفر السكان، وهذا ما تناقضه كل القرارات الإسرائيلية الجائرة التي تغلق بشكل شبه تام (معبر كرم أبو سالم)، وكافة المعابر الأخرى، وتحظر دخول حوالي ألف سلعه من الوصول إلى غزة".

وشدد الخضري على أن الاحتلال منع دخول بضائع أساسيه بقيمة 100 مليون دولار خلال شهر، وما يزال يحتجز حوالي 3500 شاحنة من الدخول لغزة، ما تسبب بخسائر فادحة تقارب 30 مليون دولار.

وبين، أن هذه الإجراءات تسببت بإغلاق حوالي 90% من المصانع، وتسريح حوالي 50 ألف عامل إلى منازلهم، إلى جانب أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة.

وذكر أن معدلات البطالة بين الشباب في قطاع غزة، ارتفعت لتصل إلى أكثر من 60% (النسبة الأعلى عالمياً)، مشيراً إلى أن الشباب يعانون أشد المعاناة، ويفقدون بشكل يومي فرص عمل كانت متاحة ولو جزئياً، وتنعدم أي إمكانية لإيجاد فرص عمل جديدة في ظل هذا الإغلاق والحصار والعدوان.

ودعا الخضري المجتمع الدولي للانسجام مع كل القوانين والتعهدات والمواثيق الدولية، وممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال؛ لإنهاء الحصار وفتح المعابر كافة، ورفع الطوق البحري.

أخبار ذات صلة

فوز عشرة رياديين فلسطينيين في تحدي سانتياغو

فوز عشرة رياديين فلسطينيين في تحدي سانتياغو

قوات الاحتلال تحتجز طاقماً طبياً في مسافر يطا

قوات الاحتلال تحتجز طاقماً طبياً في مسافر يطا

&#34;دنيا الوطن&#34; يستقبل وفداً من بنك فلسطين

"دنيا الوطن" يستقبل وفداً من بنك فلسطين

الاحتلال يُبعد فتاة عن الأقصى لأسبوعين

الاحتلال يُبعد فتاة عن الأقصى لأسبوعين

فيديو: مصرع عاملين في ورشة بناء قرب كفر قاسم

فيديو: مصرع عاملين في ورشة بناء قرب كفر قاسم

فيديو: فتح تُقيم بيت عزاء لـ &#34;عجوز الثورة&#34; خديجة عرفات

فيديو: فتح تُقيم بيت عزاء لـ "عجوز الثورة" خديجة عرفات

خلال ساعات.. الفصائل تتوجه للقاهرة لبحث التهدئة والمصالحة ورفع الحصار

خلال ساعات.. الفصائل تتوجه للقاهرة لبحث التهدئة والمصالحة ورفع الحصار

الحمد الله يستقبل اللواء قدري أبو بكر

الحمد الله يستقبل اللواء قدري أبو بكر

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

فوز عشرة رياديين فلسطينيين في تحدي سانتياغو

فوز عشرة رياديين فلسطينيين في تحدي سانتياغو

قوات الاحتلال تحتجز طاقماً طبياً في مسافر يطا

قوات الاحتلال تحتجز طاقماً طبياً في مسافر يطا

&#34;دنيا الوطن&#34; يستقبل وفداً من بنك فلسطين

"دنيا الوطن" يستقبل وفداً من بنك فلسطين

الاحتلال يُبعد فتاة عن الأقصى لأسبوعين

الاحتلال يُبعد فتاة عن الأقصى لأسبوعين

فيديو: مصرع عاملين في ورشة بناء قرب كفر قاسم

فيديو: مصرع عاملين في ورشة بناء قرب كفر قاسم

فيديو: فتح تُقيم بيت عزاء لـ &#34;عجوز الثورة&#34; خديجة عرفات

فيديو: فتح تُقيم بيت عزاء لـ "عجوز الثورة" خديجة عرفات

الحمد الله يستقبل اللواء قدري أبو بكر

الحمد الله يستقبل اللواء قدري أبو بكر

الحمد الله: مستمرون في تقديم كافة أشكال الدعم للأسرى رغم التحديات

الحمد الله: مستمرون في تقديم كافة أشكال الدعم للأسرى رغم التحديات

منوعات

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

خبر حزين لعشاق الفنان جميل راتب

خبر حزين لعشاق الفنان جميل راتب

مقطع من لقاء سابق كشف مكان ألم إليسا ولم يلاحظه أحد

مقطع من لقاء سابق كشف مكان ألم إليسا ولم يلاحظه أحد

شاهد كيف دفعت &#34;حلا شيحة&#34; الشيخ أحمد كريمة للصراخ على الهواء

شاهد كيف دفعت "حلا شيحة" الشيخ أحمد كريمة للصراخ على الهواء

شاهد الصورة التي أوقعت مهند التركي في مصيبة

شاهد الصورة التي أوقعت مهند التركي في مصيبة

صور: بعد تصرفاتها الغريبة.. شقيق حنان ترك يكشف حقيقة خلعها للحجاب سراً

صور: بعد تصرفاتها الغريبة.. شقيق حنان ترك يكشف حقيقة خلعها للحجاب سراً

صور: شاهد النجمات على طبيعتهن من غرف نومهن

صور: شاهد النجمات على طبيعتهن من غرف نومهن

صور مسربة.. هكذا &#34;مازح &#34;رونالدو صديقته بدفعها إلى المياه

صور مسربة.. هكذا "مازح "رونالدو صديقته بدفعها إلى المياه

هدايا تفوق 100 ألف دولار.. شاهد عيد الميلاد الأسطوري لـ&#34;كايلي جينير&#34;

هدايا تفوق 100 ألف دولار.. شاهد عيد الميلاد الأسطوري لـ"كايلي جينير"

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

عربي

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية &#34;أحداث البحر الأعظم&#34;

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية "أحداث البحر الأعظم"

أمن الدولة الأردني يبدأ تحقيقاته بعملية &#34;السلط&#34;

أمن الدولة الأردني يبدأ تحقيقاته بعملية "السلط"

أنباء عن نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق

أنباء عن نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق

شاهد: اللباس الجديد للطالبات السعوديات في حصص التربية البدنية

شاهد: اللباس الجديد للطالبات السعوديات في حصص التربية البدنية