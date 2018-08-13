مجموعة من المستوطنين تقتحم ساحات المسجد الأقصى المبارك





يشار إلى أن المستوطنين، يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، فقبل أسبوعين، شهد المسجد توتراً كبيراً، مما دفع قوات الاحتلال لإغلاق أبوابه، قبل ساعات من إعادة فتحها بعد اعتصام المواطنين أمام باب الأسباط.









رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.