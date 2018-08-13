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شؤون فلسطينية

مجموعة من المستوطنين تقتحم ساحات المسجد الأقصى المبارك

مجموعة من المستوطنين تقتحم ساحات المسجد الأقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.

يشار إلى أن المستوطنين، يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، فقبل أسبوعين، شهد المسجد توتراً كبيراً، مما دفع قوات الاحتلال لإغلاق أبوابه، قبل ساعات من إعادة فتحها بعد اعتصام المواطنين أمام باب الأسباط.


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