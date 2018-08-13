الاحتلال يقتحم مدرسة جنوب بيت لحم أثناء تأدية الطلبة لامتحان الإكمال

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مدرسة ذكور سعيد العاص في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأفاد مصدر أمني، بأن قوة من جيش الاحتلال، وبصورة مفاجئة اقتحمت حرم المدرسة، أثناء تقديم الطلبة امتحان الإكمال، وداهمت عدداً من الصفوف المدرسية، وسط حالة من الهلع والرعب بين صفوف الطلبة، بحجة أنهم تعرضوا للرشق بالحجارة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يشار إلى أن مدارس الخضر الواقعة في البلدة القديمة بمحاذاة الشارع الالتفافي رقم 60، تتعرض على مدار العام الدراسي لمضايقات من قبل الاحتلال، باقتحامها، وإطلاق قنابل الغاز والصوت بداخلها، واعتقال طلبتها.