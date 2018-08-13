(معاريف): سيتم ادخال 20 شاحنة اسمنت وحصى لغزة عبر كرم ابو سالم لمشاريع (أونروا)





وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن إدخال الشحانات عبر المعبر سيكون بشكل استثنائي، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها مخصصة لمشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).





يشار إلى أن أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قرر إغلاق (معبر كرم أبو سالم) بشكل كامل، وحتى إشعار آخر، بسبب توتر الأوضاع في القطاع.

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه سيتم اليوم الاثنين، ادخال 13 شاحنة أسمنت، وسبع شاحنات حصى إلى قطاع غزة عبر (معبر كرم أبو سالم التجاري) جنوب قطاع غزة.