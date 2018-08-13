وزارة الصحة: أبلغنا بالأمس فقط عن وجود نقص بدواء مرضى السرطان في غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها أرسلت اليوم الاثنين أدوية مرضى السرطان إلى مستودعاتها في قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر، مضيفة أنها تلقت بالأمس فقط مراسلة من مستودعات غزة تفيد بوجود نقص بهذا الصنف من الدواء.وترسل وزارة الصحة شحنات من مختلف الأدوية إلى مستودعاتها بالقطاع بشكل دوري، حيث أرسلت شحنة أدوية لمرضى السرطان الشهر الماضي، تبلغ قيمتها إضافة إلى شحنة اليوم حوالي 6 مليون شيكل.وأشارت الوزارة إلى أنها لم تكن على علم بنقص هذه الأدوية وذلك لعدم سيطرتها الكاملة على الوزارة في القطاع، مضيفة أنها وفور تلقيها مراسلة تفيد بوجود نقص في هذا الصنف فقد عملت على توفير الدواء بشكل مباشر، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله.وأوضحت الوزارة أنها لم تتأخر نهائياً في إرسال علاج مرضى السرطان إلى المرضى في قطاع غزة، وأنه كان على المسؤولين هناك إبلاغ الوزارة بمراسلات رسمية عن نفاد أو قرب نفاد هذا الصنف الحساس من الدواء، حتى لا تتعرض حياة مرضى السرطان للخطر، مؤكدة أنه في حال نفاد أي صنف من الأدوية فإن الوزارة وحرصاً على سلامة المرضى تقوم بتحويلهم على حسابها إلى أي مركز يتوفر فيه الدواء.وشددت الوزارة على أن حياة المواطن الفلسطيني هي خط أحمر لا يجوز لأي كان العبث بها أو استغلالها لأي سبب كان.وأكدت الوزارة أنها تعمل بأقصى جهدها لتقديم كافة الخدمات الصحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها توفر كافة احتياجات المشافي من ادوية ومستلزمات طبية منذ الانقسام حرصا على استمرار النظام الصحي وحفاظا عليه من الانهيار.