الفصائل الفلسطينية بغزة تتوافق على رؤية مشتركة للمصالحة وتُسلمها لمصر

خاص دنيا الوطن- أحمد جلال



أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، توافقت على رؤية مشتركة حول ملف المصالحة.







وقال المدلل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الفصائل سلمت هذه الرؤية لمصر، منوهاً إلى أن تلك الفصائل، اجتمعت بغزة، ووضعت تلك الرؤية المشتركة.







ولم يوضح القيادي بالحركة أي تفاصيل حول تلك الرؤية، منوهاً إلى أنها تأتي في سياق التوافق ما بين الفصائل الفلسطينية، ووفق الرؤية المشتركة لها.





يذكر، أن مصر قدمت ورقة للمصالحة الفلسطينية لحركتي فتح وحماس، حيث أبدت الحركتان ملاحظات عليها، ولا تزال حتى اللحظة النقاشات جارية حول تلك الورقة.