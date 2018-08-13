وزير إسرائيلي يسأل ليبرمان: ماذا عن وعدك باغتيال هنية.. والأخير يرد

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (كان) الإسرائيلي، إن جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) شهدت مشاحنات بين وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ووزير المواصلات يسرائيل كاتس على خلفية التطورات الأخيرة في غزة.



وأوضح الموقع الإسرائيلي، أنه خلال الجلسة تبادل الوزيران الاتهامات المتبادلة، مشيراً إلى أن كاتس سأل ليبرمان عن "وعده بتصفية هنية خلال 48 ساعة" وهو وعد أطلقه ليبرمان إذا تولى منصب وزارة الأمن في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.ورد ليبرمان على كاتس بالقول: "فلتجبني، بماذا ساهمت أنت بالفعل؟"، فيما وصف المصدر الذي سرّب المعلومة للموقع، بأن النقاشات بين الطرفين كانت "صاخبة وحرجة للغاية".وحسب الموقع، فإن التوتر قائم بين الوزيرين منذ مدة، بسبب نية كاتس إقامة مشروع ميناء صناعي قرب شواطئ غزة، وهو مشروع يعارضه ليبرمان بشدة، فيما رفض مكتب ليبرمان التعقيب على التسريب الذي نشره موقع (كان).