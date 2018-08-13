الشرطة الإسرائيلية تستجوب سيدة أعمال أمريكية



وأضافت الشركة: لقد تعاونا بشكل تام، وهما على يقين بأنه ليس هناك أي خطأ يشوب سلوكهما، وذلك ما ستخلص إليه أجهزة الأمن أيضاً.



واستكملت مجموعة أريسون بيع حصتها البالغة 47.5 بالمئة في شيكون آند بينوي، إلى سيدوف الأسبوع الماضي، مقابل 1.1 مليار شيكل (296 مليون دولار).



وفي شباط/ فبراير، أعلنت شيكون آند بينوي، أن الشرطة، اعتقلت 4 من الموظفين الحاليين والسابقين، بإحدى الشركات التابعة لها في الخارج لاستجوابهم؛ للاشتباه بتورطهم في رشا بإفريقيا.



جدير بالذكر، أن أريسون وشقيقها ورثا مليارات الدولارات من والدهما تيد أريسون، الذي أسس شركة كارنيفال، كبرى الشركات المشغلة للبواخر السياحية في العالم.

رام الله - دنيا الوطنقالت سيدة الأعمال الأمريكية شاري أريسون: "إن الشرطة الإسرائيلية، استجوبتها الأحد في إطار تحقيق يتعلق بقضية رشوة في كبرى شركات بناء إسرائيلية".وباعت مجموعة (أريسون)، الذراع الاستثمارية لسيدة الأعمال في الآونة الأخيرة، حصة في (شيكون آند بينوي) إلى رجل الأعمال الأمريكي الإسرائيلي ناتي سيدوف، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت مجموعة أريسون في بيان، إن وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الإسرائيلية، استدعت أريسون مع مسؤولة تنفيذية أخرى بالمجموعة، إفرات بيليد.