إعصار قوي يضرب الصين ويتسبب بإجلاء 200 ألف من 10 مدن

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام رسمية: "إن الصين أجلت أكثر من 200 ألف شخص، مع وصول إعصار إلى اليابسة على ساحلها الشرقي في وقت متأخر من أمس الأحد".وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن المركز الإقليمي للتحكم في الفيضانات: "إن الإعصار ياجي، اجتاح إقليم شيجيانغ، قبل منتصف الليل، تصحبه رياح، بلغت سرعتها نحو 102 كيلومتر في الساعة".وأضافت: "جرى إجلاء 204949 شخصاً من 10 مدن بينها تايتشو وتشوشان وونتشو، بينما اُستدعي نحو 21 ألف قارب صيد إلى الميناء".وأوضحت الوكالة، أن العاصفة ستحمل أيضاً أمطاراً غزيرة، وستضعف تدريجياً فيما تتحرك ببطء إلى شمال غرب الصين.