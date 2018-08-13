وزير الصحة يَكشف سبب تأخر إرسال أدوية السرطان إلى غزة

كشف وزير الصحة جواد عواد، عن سبب تأخر إرسال أدوية السرطان إلى غزة، والتي من المقرر وصولها اليوم إلى القطاع.





وقال الوزير عواد: إنه "بتعليمات من الرئيس محمود عباس، سيتم إرسال دفعة أدوية السرطان الطارئة اليوم إلى قطاع غزة"، مشيراً إلى أن الوزارة لم تكن على علم بنقص هذه الأدوية، وذلك لعدم سيطرتها الكاملة على الوزارة في القطاع.





وأوضح عواد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة، تعمل بأقصى جهدها لتقديم كافة الخدمات الصحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الوزارة توفر كافة احتياجات المشافي من أدوية ومستلزمات طبية منذ الانقسام، حرصاً على استمرار النظام الصحي، وحفاظاً عليه من الانهيار.





من جهة ثانية، قال د. عواد: إن خطوة بيع خدمة فحوصات الأمراض الجينية للقطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، التي يتم تحويلها عادة إلى دول أوروبية، تأتي في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية للنهوض بكافة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا وتوطينها.





وأشار د. عواد إلى أن هناك مشاريع ضخمة، يجري العمل عليها من بناء وتوسعة مستشفيات، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، انطلاقاً من هدف الوزارة الأساسي "صحة المواطن أولاً".

رام الله - دنيا الوطن