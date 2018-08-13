شاهد: اللباس الجديد للطالبات السعوديات في حصص التربية البدنية

رام الله - دنيا الوطن

بدأ في السعودية الترويج لملابس رياضية، من المقرر، أن ترتديها الطالبات في كافة المراحل الدراسية في المدارس، خلال حصص التربية البدنية، التي سيبدأ تطبيقها لأول مرة في المملكة في العام الدراسي المقبل.











وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للتصاميم الجديدة، التي تميزت بألوانها الموحدة والمطابقة لتعليمات وزارة التعليم.ومن المتوقع، أن تغزو تلك الملابس الأسواق السعودية مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الشهر المقبل، إذ تنشغل المملكة بكافة قطاعاتها حالياً بموسم الحج وعيد الأضحى الذي يليه.وأعلنت السعودية العام الماضي عن تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وفق الضوابط الشرعية، وبحسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات، وتوفير الكفاءات النسائية المؤهلة.