عساف: سَنَقِف أمام أية محاولة لهدم أو ترحيل أهالي (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، المواطنين إلى التواجد بكثافة والاعتصام اليوم، في قرية (الخان الأحمر، للمبيت حتى يوم غد الثلاثاء، تزامناً مع عقد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، حيث من المقرر أن يقدم المحامون ردهم على التماس المحكمة، بخصوص نقل أهالي (الخان الأحمر) إلى مناطق أخرى.وأكد عساف لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، أنه أيّاً كان قرار المحكمة، فسيتم الوقوف في وجه أية محاولة لهدم أو ترحيل الأهالي، والتصدي لجرافات الاحتلال، مشيراً إلى أن فريق المحامين، يمتلك أوراقاً ووثائق ثبوتية تتعلق بالأراضي، وتفاصيل أخرى سيتم وضعها أمام المحكمة غداً.وأشار عساف إلى نية الهيئة التوجه إلى (محكمة الجنايات الدولية) في قضية (الخان الأحمر) في حال كان قرار محكمة الاحتلال النهائي، هو ترحيل المواطنين.