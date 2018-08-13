مجدلاني: طَلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بمرحلة الفحص الأمني والإجرائي

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، كما جرى مع جنوب أفريقيا، إبان فترة الحكم العنصري، هو الآن في مرحلة الفحص من الناحيتين القانونية والإجرائية، مشيراً إلى توجيه أسئلة بالخصوص إلى اللجنة القانونية في المنظمة الدولية.وأضاف مجدلاني لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، إلى أن ما يساعد على ذلك هو تفهم العديد من جهات المجتمع الدولي لهذا الأمر، خاصة أن إسرائيل هي من تعرف على نفسها باعتبارها دولة عنصرية ودولة (أبرتهايد) وممارساتها التمييزية تدلل على ذلك.من جهة ثانية، قال مجدلاني: إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أعدت جيداً لانعقاد المجلس المركزي، وقدمت تقريراً شاملاً حول كل القضايا.