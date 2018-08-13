بينت: (الهدوء مقابل الهدوء) غير مجدٍ مع حماس.. يجب نزع سلاحها والسيطرة على غزة

اعتبر نيفتالي بينت، وزير التعليم الإسرائيلي، عضو الكنيست، أن صيغة (الهدوء مقابل الهدوء)، غير مجدية مع حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (كيباه) الإسرائيلي.





وبحسب الموقع ذاته، قال بينت: "يجب على إسرائيل نزع السلاح من قطاع غزة، والسيطرة عليه، فقط في هذه الحالة، سوف ندعم إعادة تأهيل واسعة النطاق لقطاع غزة".





وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، قد قال عقب انتهاء اجتماع الكابينت، الذي عقد أمس الأحد، واستمر على مدار أربع ساعات: " لن يكون أمامنا مناص من جولة قتال جديدة ضد حماس بغزة".





رام الله - دنيا الوطن