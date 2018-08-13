شؤون فلسطينية

مصرف الصفا الإسلامي يُشارك بفعاليات ملتقى فلسطين الأول للتوظيف وريادة الأعمال

مصرف الصفا الإسلامي يُشارك بفعاليات ملتقى فلسطين الأول للتوظيف وريادة الأعمال
رام الله - دنيا الوطن
شارك مصرف الصفا الإسلامي، في جناح ضمن فعاليات ملتقى فلسطين الأول للتوظيف وريادة الأعمال، الذي جاء تحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبتنظيم غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في أرض المعارض، HEBRON EXPO.

وتم خلال الحفل الإعلان عن افتتاح أرض الخليل للمعارض (هيبرون إكسبو) التي تعتبر أرض المعارض الأولى والوحيدة المتخصصة في فلسطين.

وعبر نضال البرغوثي مدير عام  مصرف الصفا الإسلامي، عن سعادته بمشاركة المصرف بهذا المشروع الكبير الذي ينم عن عقلية ريادية مبدعة تلمست حاجة السوق الفلسطيني، وخرجت بمشروع، يلبي احتياجاً حقيقياً وواقعياً، مثمناً دور القائمين على المشروع، والجهات التي ساهمت بدعمه ومساندته من لحظة التخطيط له حتى لحظة افتتاحه.

وأكد البرغوثي، أن مشاركة مصرف الصفا في هذا الحدث المهم يدخل ضمن اهتمامات المصرف في خلق فرص عمل للخريجين الجدد من الجامعات الفلسطينية، والاستثمار في الموارد البشرية من خلال البرامج التي تدعم بناء قدراتهم، هذا بالإضافة إلى المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها المصرف تجاه أبنائه الطلبة والخريجين.

وتضمن الملتقى العديد من الأنشطة المرافقة على هامش افتتاح أرض الخليل للمعارض (هيبرون إكسبو) من ضمنها البحث عن فرص لأكثر من (3000) طالب عمل وخريج ورائد أعمال للالتقاء بأكثر من (50) شركة ومؤسسة في الوطن، بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة مع عدد من رجال الأعمال والملهمين والمستثمرين لتوثيق قصص نجاحاتهم.

يذكر، أن مصرف الصفا الإسلامي، أطلق مؤخراً برنامج تمويل التعليم والتدريب (درجات) الذي يمكن الطلبة من استغلال فرص التعليم والتدريب المتاحة لإكمال مسيرتهم التعليمية بكل سهولة ويسر، وباستخدام أفضل وسائل التمويل المتاحة والمباحة شرعاً من خلال تغطية أقساط المدارس والمعاهد والجامعات، إضافة إلى رسوم الدورات التدريبية والتأهيلية، للمساهمة في تأهيل الخريجين للانخراط في سوق العمل.

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