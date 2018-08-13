مدير مستشفى الرنتيسي: هذا ما حدث بيني وبين الصحفي الإسرائيلي





وقال أبو سلمية في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "في سياق الحديث، أراد الصحفي الإسرائيلي، أن أقول بأن السلطة في رام الله هي السبب، ولكن لم أعطه ذلك، وقلت له: مهما اختلفنا؛ فنبقى إخوة مهما طال الزمن، وهمنا واحد وقضيتنا واحدة، أما أنتم فأعداء، وستبقون كذلك مهما طال الزمن أو قصر".





وفي السياق ذاته، أعرب أبو سلمية، عن أمله بأن تصل شُحنات الأدوية التي قررتها وزارة الصحة، إلى قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، مشدداً على ضرورة أن تصل قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

خاص دنيا الوطنأكد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الرنتيسي، أن صحفياً إٍسرائيلياً اتصل به؛ لسؤاله عن نفاذ العلاج الكيماوي في المستشفى.