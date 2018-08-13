شؤون فلسطينية

المفتي العام: صلاة عيد الأضحى الساعة السادسة وأربعون دقيقة صباحاً

المفتي العام: صلاة عيد الأضحى الساعة السادسة وأربعون دقيقة صباحاً
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ هو الساعة السادسة وأربعون دقيقة من صباح يوم الثلاثاء 10 ذي الحجة 1439هـ، وفق21/8/2018م حسب التوقيت الصيفي.

وحث على التقرب إلى الله تعالى بأعمال البر والتقوى خلال العشر الأولى من أيام ذي الحجة، ففي الحديث "ما العملُ في أيامٍ أفضلَ منها في هذه، قالوا : ولا الجهادُ ؟ قال: ولا الجهادُ، إلا رجلٌ خرجَ يخاطِرُ بنفسِه ومالِه، فلم يرجِعْ بشيءٍ" (صحيح البخاري، كتاب الجمعة، أبواب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق).

وأكد الشيخ حسين على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد سُئِلَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم عرفة، فقال: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ)، (صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس).

وناشد المواطنين لزيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى في هذه الأيام المباركة ومواساتهم فيها، وبخاصة أيام العيد، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي، والتقرب إلى الله تعالى، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

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