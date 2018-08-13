شؤون فلسطينية

الإغاثة الطبية تستنكر استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف في مسيرات العودة

الإغاثة الطبية تستنكر استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف في مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، ماتقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف بالقنص للمسعفين في مسيرات العودة في قطاع غزة، والذي كان آخرهم استشهاد المسعف عبد الله القططي، وإصابة المسعفين في الاغاثة الطبية محمود عبد العاطي، وأحمد وافي، برصاص الاحتلال أثناء إسعافهم للجرحى، وقبل ذلك استشهاد المسعفة في الإغاثة الطبية الشابة رزان النجار.

واعتبرت الإغاثة الطبية، أن قوات الاحتلال، تهدف إلى إرهاب العاملين في الحقل الصحي؛ لمنعهم من القيام بواحبهم ورسالتهم الإنسانية، وإلى حرمان المصابين من تلقي العلاج، وهي بذلك ترتكب جريمة حرب مركبة، باستهداف المواطنين وحرمانهم من تلقي العلاج اللازم، إضافة إلى استهداف المسعفين أنفسهم.

وطالبت الإغاثة الطبية كافة المؤسسات الصحية والإنسانية الدولية، بإدانة سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية للطواقم الطبية وطواقم الإسعاف لتأدية رسالتهم الإنسانية.

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