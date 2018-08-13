للتعاقد مع معلمين جُدد.. وفد قطري يزور فلسطين بعد عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير التربية والتعليم العالي، صبري صيدم، إن بعثة من قطر ستصل إلى فلسطين، وذلك من أجل التعاقد مع معلمين جدد.





وأوضح صيدم، في تصريحات إذاعية، أن البعثة القطرية، ستصل فلسطين بعد عيد الأضحى مباشرة، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة باستقبال الطلبات من الفلسطينيين الراغبين في العمل بقطر.



وشدد على ضرورة النجاح في تجربتي قطر والكويت، كاشفًا عن وجود طلبات من دول أخرى للتعاقد مع معلمين فلسطينيين، منوهاً إلى أن الوفد الكويتي، سيتوجه إلى غزة، بمجرد صدور التصاريح.يذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر أمس تعليماته للشؤون المدنية، لتكثيف الجهد لضمان ذهاب الوفد الكويتي لقطاع غزة.