طَلب إسرائيلي من الإدارة الأمريكية بخصوص تمويل (أونروا) بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إنه في الوقت الذي يتواصل فيه التحريض الإسرائيلي على وكالة (أونروا)، ووقوفها وراء مخطط تصفية وكالة الغوث، فإن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة، عدم تقليص ميزانية الوكالة الأممية في غزة.





وتجدر الإشارة إلى أن موقف إسرائيل المعلن، كما عبر عنه رئيس الوزراء نتنياهو، هو "أن (أونروا) يجب أن تختفي من العالم" وأنه يجب تحويل مسألة التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن ذلك يأتي "في سبيل منع تفاقم الوضع الإنساني هناك، وتقليل فرص الاحتكاكات العنيفة"، لافتاً إلى أنه تم طرح هذا الموقف أمام ممثلي حكومة ترامب منذ عدة أشهر، وما زال سارياً حتى اليوم.وفقاً للصحيفة، يجري الفحص بين إدارة ترامب وإسرائيل حول التعامل مع (أونروا) على خلفية إعادة نظر الإدارة الأمريكية في دعم الوكالة، التي أنشئت لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة عام 1948، ولكنها أصبحت مع مرور السنين هيئة تتعامل مع ملايين الأشخاص، الذين حصلوا على وضع اللاجئ، وجرى ويجري في إطارها التحريض على (الإرهاب ومساعدة الإرهاب) وفق ادعائها.وأشارت إلى أنه "كجزء من إعادة النظر في تمويل (أونروا)، سعت الإدارة الأمريكية إلى الحصول على رأي إسرائيل، وقام ممثلو المؤسسة الأمنية، الذين تعاملوا مع القضية بعرض المشاكل العديدة التي تنطوي عليها أنشطة الوكالة".وحسب الصحيفة، فقد أوضحوا أن إسرائيل ليس لديها أي اعتراض على تخفيض أنشطة (أونروا) في الضفة الغربية، لأن المنظمات الأخرى ستتولى مكان الوكالة، لكنها طلبت من الولايات المتحدة ألا تقطع دعمها لأنشطة (أونروا) في غزة، لأن أحداً لن يدخل مكان الوكالة، التي تعتبر أحد أكبر مصادر المعيشة والغذاء في قطاع غزة.