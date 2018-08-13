شؤون فلسطينية

طَلب إسرائيلي من الإدارة الأمريكية بخصوص تمويل (أونروا) بغزة

طَلب إسرائيلي من الإدارة الأمريكية بخصوص تمويل (أونروا) بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إنه في الوقت الذي يتواصل فيه التحريض الإسرائيلي على وكالة (أونروا)، ووقوفها وراء مخطط تصفية وكالة الغوث، فإن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة، عدم تقليص ميزانية الوكالة الأممية في غزة.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن ذلك يأتي "في سبيل منع تفاقم الوضع الإنساني هناك، وتقليل فرص الاحتكاكات العنيفة"، لافتاً إلى أنه تم طرح هذا الموقف أمام ممثلي حكومة ترامب منذ عدة أشهر، وما زال سارياً حتى اليوم.

وفقاً للصحيفة، يجري الفحص بين إدارة ترامب وإسرائيل حول التعامل مع (أونروا) على خلفية إعادة نظر الإدارة الأمريكية في دعم الوكالة، التي أنشئت لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة عام 1948، ولكنها أصبحت مع مرور السنين هيئة تتعامل مع ملايين الأشخاص، الذين حصلوا على وضع اللاجئ، وجرى ويجري في إطارها التحريض على (الإرهاب ومساعدة الإرهاب) وفق ادعائها.

وأشارت إلى أنه "كجزء من إعادة النظر في تمويل (أونروا)، سعت الإدارة الأمريكية إلى الحصول على رأي إسرائيل، وقام ممثلو المؤسسة الأمنية، الذين تعاملوا مع القضية بعرض المشاكل العديدة التي تنطوي عليها أنشطة الوكالة".

وحسب الصحيفة، فقد أوضحوا أن إسرائيل ليس لديها أي اعتراض على تخفيض أنشطة (أونروا) في الضفة الغربية، لأن المنظمات الأخرى ستتولى مكان الوكالة، لكنها طلبت من الولايات المتحدة ألا تقطع دعمها لأنشطة (أونروا) في غزة، لأن أحداً لن يدخل مكان الوكالة، التي تعتبر أحد أكبر مصادر المعيشة والغذاء في قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن موقف إسرائيل المعلن، كما عبر عنه رئيس الوزراء نتنياهو، هو "أن (أونروا) يجب أن تختفي من العالم" وأنه يجب تحويل مسألة التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

أخبار ذات صلة

وزير الصحة يَكشف سبب تأخر إرسال أدوية السرطان إلى غزة

وزير الصحة يَكشف سبب تأخر إرسال أدوية السرطان إلى غزة

عساف: سَنَقِف أمام أية محاولة لهدم أو ترحيل أهالي (الخان الأحمر)

عساف: سَنَقِف أمام أية محاولة لهدم أو ترحيل أهالي (الخان الأحمر)

مجدلاني: طَلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بمرحلة الفحص الأمني والإجرائي

مجدلاني: طَلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بمرحلة الفحص الأمني والإجرائي

بينت: (الهدوء مقابل الهدوء) غير مجدٍ مع حماس.. يجب نزع سلاحها والسيطرة على غزة

بينت: (الهدوء مقابل الهدوء) غير مجدٍ مع حماس.. يجب نزع سلاحها والسيطرة على غزة

تعويض حوادث المركبات.. شركات تأمين تتسلح بـ&#34;الوثيقة&#34; في مواجهة &#34;جهل المواطن&#34;

تعويض حوادث المركبات.. شركات تأمين تتسلح بـ"الوثيقة" في مواجهة "جهل المواطن"

عرض سيرك تضامني على أنقاض مؤسسة سعيد المسحال الثقافية

عرض سيرك تضامني على أنقاض مؤسسة سعيد المسحال الثقافية

أحمد يوسف: (حماس) لن تَذهب مُنفردة بالتوقيع على أي اتفاق مع الاحتلال

أحمد يوسف: (حماس) لن تَذهب مُنفردة بالتوقيع على أي اتفاق مع الاحتلال

(معاريف): جولة التصعيد بين إسرائيل وحماس قريبة جداً

(معاريف): جولة التصعيد بين إسرائيل وحماس قريبة جداً

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وزير الصحة يَكشف سبب تأخر إرسال أدوية السرطان إلى غزة

وزير الصحة يَكشف سبب تأخر إرسال أدوية السرطان إلى غزة

عساف: سَنَقِف أمام أية محاولة لهدم أو ترحيل أهالي (الخان الأحمر)

عساف: سَنَقِف أمام أية محاولة لهدم أو ترحيل أهالي (الخان الأحمر)

عرض سيرك تضامني على أنقاض مؤسسة سعيد المسحال الثقافية

عرض سيرك تضامني على أنقاض مؤسسة سعيد المسحال الثقافية

أحمد يوسف: (حماس) لن تَذهب مُنفردة بالتوقيع على أي اتفاق مع الاحتلال

أحمد يوسف: (حماس) لن تَذهب مُنفردة بالتوقيع على أي اتفاق مع الاحتلال

مصرف الصفا الإسلامي يُشارك بفعاليات ملتقى فلسطين الأول للتوظيف وريادة الأعمال

مصرف الصفا الإسلامي يُشارك بفعاليات ملتقى فلسطين الأول للتوظيف وريادة الأعمال

الإغاثة الطبية تستنكر استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف في مسيرات العودة

الإغاثة الطبية تستنكر استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف في مسيرات العودة

الاحتلال يُسلّم عائلة الشهيد محمد طارق من كوبر قراراً بهدم منزلها

الاحتلال يُسلّم عائلة الشهيد محمد طارق من كوبر قراراً بهدم منزلها

العملات: ثبات الدولار أمام الشيكل الإسرائيلي

العملات: ثبات الدولار أمام الشيكل الإسرائيلي

منوعات

صور: بعد تصرفاتها الغريبة.. شقيق حنان ترك يكشف حقيقة خلعها للحجاب سراً

صور: بعد تصرفاتها الغريبة.. شقيق حنان ترك يكشف حقيقة خلعها للحجاب سراً

صور: شاهد النجمات على طبيعتهن من غرف نومهن

صور: شاهد النجمات على طبيعتهن من غرف نومهن

صور مسربة.. هكذا &#34;مازح &#34;رونالدو صديقته بدفعها إلى المياه

صور مسربة.. هكذا "مازح "رونالدو صديقته بدفعها إلى المياه

هدايا تفوق 100 ألف دولار.. شاهد عيد الميلاد الأسطوري لـ&#34;كايلي جينير&#34;

هدايا تفوق 100 ألف دولار.. شاهد عيد الميلاد الأسطوري لـ"كايلي جينير"

ميريام فارس تقطع الشك باليقين وتعلن لأول مرة حقيقة مرضها

ميريام فارس تقطع الشك باليقين وتعلن لأول مرة حقيقة مرضها

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

فيديو: فيفي عبدو &#34; أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه&#34;

فيديو: فيفي عبدو " أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه"

صور: 7 فنانات في حياة &#34;أحمد عز&#34;..&#34;أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية&#34;

صور: 7 فنانات في حياة "أحمد عز".."أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية"

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

عربي

أمن الدولة الأردني يبدأ تحقيقاته بعملية &#34;السلط&#34;

أمن الدولة الأردني يبدأ تحقيقاته بعملية "السلط"

أنباء عن نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق

أنباء عن نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق

مصر.. تحديد هوية المسلح الذي حاول التسلل إلى كنيسة العذراء

مصر.. تحديد هوية المسلح الذي حاول التسلل إلى كنيسة العذراء

الصحة المصرية تُعلن وفاة تسعة حجاج

الصحة المصرية تُعلن وفاة تسعة حجاج