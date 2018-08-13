الاحتلال يُسلّم عائلة الشهيد محمد طارق من كوبر قراراً بهدم منزلها

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عائلة الشهيد محمد طارق دار يوسف، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، قراراً بهدم منزلهم.





وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال داهم بلدة كوبر، وعلق منشورات بقرار الهدم على جدران المنزل، الذي غادرته العائلة منذ مدة، فيما سلم القرار إلى مواطن يقع منزله قرب منزل الشهيد.





وأضافت المصادر، أن الاحتلال أمهل العائلة يومين لتقديم لائحة اعتراض على قرار الهدم.





يشار إلى أن الشهيد دار يوسف (18 عاماً)، استشهد برصاص مستوطن يوم السادس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي.





وكان الاحتلال داهم منزل الشهيد سابقاً، وأخذ قياسات له، وأبلغ العائلة حينها أنه سيعود لهدمه قريباً.

رام الله - دنيا الوطن