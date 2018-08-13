الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 11 مواطنًا من الضفة الغربية، بينهم القيادي في حركة "حماس" نزيه أبو عون.واستولت قوات الاحتلال على أموال، وزعمت مصادرة أسلحة وذخيرة في قرى رام الله.كما سلمت قوات الاحتلال عائلة الشهيد محمد طارق دار يوسف إخطاراً بهدم منزلها في قرية كوبر شمال غرب رام الله.وعرف من بين المعتقلين: الشاب نضال مصطفى مخطوب من القدس، وعبد المهدي بدوي زهور، ومحمد عصافرة من الخليل، ومحمد محمود طقاطقة، ومالك إياد ثوابتة من بيت لحم، والقيادي في (حماس) الشيخ نزيه أبو عون، ونجله إسلام من جنين.