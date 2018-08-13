الاعلام الاسرائيلي: حماس أبلغت المخابرات المصرية رفضها وقف مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة

أعلن موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي، أن وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة، نقل رسالة واضحة الى المخابرات المصرية تحتوي على رفضها لوقف مسيرات العودة، وإطلاق البالونات الحارقة حتى يتم رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل.



وكان وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي وصل أمس الأحد، الى العاصمة المصرية القاهرة؛ لاستكمال مباحثات التهدئة، وإطلاع القاهرة، ورئيس المخابرات المصرية على ردود الحركة، بعد اجتماع المكتب السياسي في غزة الأسبوع الماضي.



يشار إلى ان جمهورية مصر العربية، تبذل جهودا كبيرة للتوصل الى اتفاق تهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، خاصة بعد التوتر والتصعيد الاخير الذي شهده قطاع غزة مؤخراً.

رام الله - دنيا الوطن