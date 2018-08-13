وزير بـ (الكابينت): لا مناص من جولة قتال جديدة ضد حماس بغزة





رام الله - دنيا الوطنقال يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي: "إن قضية إعادة الجنود من غزة، هي القضية المركزية، والشرط الرئيسي لأي تسهيلات لقطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع القناة 12 الإسرائيلية.تصريحات شتاينتس جاءت عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مساء اليوم الأحد، والذي استمر لمدة أربع ساعات، مضيفا: "ربما تأخرنا كثيرا في إنجاز هذه القضية، ولن يكون أمامنا مناص من جولة قتال جديدة ضد حماس بغزة"، وفق ما أورده موقع (عكا).