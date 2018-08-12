مصرع طفل بحادث دهس غرب مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل مصرعه، مساء اليوم الأحد، في حادث دهس غرب مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية بأن الطفل أمير سعيد رمضان مرشود (10 سنوات) من حي تل الهوا غرب مدينة غزة، توفي جراء حادث دهس أمام منزل عائلته، وأن جثته نقلت إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).