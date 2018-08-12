وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على أهمية مشاركة فلسطين في المعارض التجارية الإقليمية والدولية





جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والذي جرى بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني.



وأشارت الوزيرة عودة الى ان مشاركة فلسطين في المعارض التجارية تهدف الىالتعريف بالمنتجات والخدمات الفلسطينية والترويج لها في الاسواق الاقليمية والدولية، بالإضافة الى اهميتها في فتح افق التعاون مع الدول، لغاية تفعيل وتوطيد العلاقات التجارية الثنائية وما لذلك من اثر في زيادة حجم التبادل التجاري.



واعتبرت الوزيرة مشاركة فلسطين في المعارض بمثابة فرصة للتجار الفلسطينيين لبناء شراكات، كما انها تساهم في دعم دخول المنتج الفلسطيني الى الاسواق الخارجية.



بدوره اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، على اهمية المشاركة الفلسطينية في المعارض خاصة العربية منها، لما لها من اثر في زيادة التجارة البينية مع الاشقاء العرب مما يخفض الاعتماد على السوق الاسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الاحد علىاهمية مشاركة فلسطين في المعارض التجارية الاقليمية والدولية.