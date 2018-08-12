الضابطة الجمركية والصحة يغلقان مطعماً ومخبز لمخالفتهما شروط السلامة الصحية في الخليل

رام الله - دنيا الوطناغلقت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الصحة وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية اليوم الاحد 12/8/2018 في محافظة الخليل مطعماً ومخبزاً لإفتقارهما أدنى شروط السلامة الصحية والبيئية.وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه ومن خلال احدى الجولات الميدانية لمفتشي مديرية الصحة والضابطة الجمركية على المطاعموالمخابز بالمحافظة، وبعد التدقيق والمعاينة تم رصد مطعماً ومخبزاً اتضح انهما يفتقران لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية تم اغلاقهما على الفور لتصويب اوضاعهن والتزامهم بشروط السلامة الصحية والبيئية اللازمة وتحسين ظروف بيئة العمل لتحقيق الامن الغذائي والصحي للمواطنين .