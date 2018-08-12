شؤون فلسطينية

تيسير خالد يؤكد عل تضامن الجبهة الديمقراطية مع الاردن الشقيق في مواجهة "الارهاب"

تيسير خالد يؤكد عل تضامن الجبهة الديمقراطية مع الاردن الشقيق في مواجهة "الارهاب"
رام الله - دنيا الوطن
دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العمل، الذي استهدف المواطنين الاردنيين ودورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الاردني في منطقة الفحيص الى الغرب من العاصمة عمان وأسفر عن عدد من الشهداء وآخرين من الجرحى، وأكد تضامن الجبهة الديمقراطية الكامل مع الاردن الشقيق في مواجهة "الارهاب" الأعمى ، الذي يستهدف أمنه واستقراره.

وفي الوقت الذي قدم فيه تعازيه للعاهل الاردني وحكومة وشعب الاردن الشقيق ولأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى أعرب عن دعم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لجميع الاجراءات ، التي تتخذها السلطات الرسمية الاردنية من أجل توفير الأمن والاستقرار للأردن الشقيق والجهود التي تبذلها للتصدي لهذا العمل وهذه الاعمال.

وأكد على أهمية التلاحم الوطني والعمل علي اقتلاع جذور العنف، الذي يستهدف ليس فقط الاردن بل ودول المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها خدمة لأجندات قوى تتربص بها مؤكدا أن أمن الاردن الشقيق غاية تهم الشعب الفلسطيني وأن الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد العربي الشقيق يشكل مفتاح الأمن والاستقرار في دول الجوار العربية .

أخبار ذات صلة

الاعلام الاسرائيلي: حماس أبلغت المخابرات المصرية رفضها وقف مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة

الاعلام الاسرائيلي: حماس أبلغت المخابرات المصرية رفضها وقف مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة

وزير بـ (الكابينت): لا مناص من جولة قتال جديدة ضد حماس بغزة

وزير بـ (الكابينت): لا مناص من جولة قتال جديدة ضد حماس بغزة

مصرع طفل بحادث دهس غرب مدينة غزة

مصرع طفل بحادث دهس غرب مدينة غزة

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على أهمية مشاركة فلسطين في المعارض التجارية الإقليمية والدولية

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على أهمية مشاركة فلسطين في المعارض التجارية الإقليمية والدولية

مجلس القضاء يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين

مجلس القضاء يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين

الضابطة الجمركية والصحة يغلقان مطعماً ومخبز لمخالفتهما شروط السلامة الصحية في الخليل

الضابطة الجمركية والصحة يغلقان مطعماً ومخبز لمخالفتهما شروط السلامة الصحية في الخليل

لأول مرّة .. وزارة الصحة ستبيع خدمات بدلا من شرائها

لأول مرّة .. وزارة الصحة ستبيع خدمات بدلا من شرائها

الرابطة الأميركية للأساتذة الجامعيين تحذر من إقصاء مؤيدي مقاطعة إسرائيل في الجامعات الأميركية

الرابطة الأميركية للأساتذة الجامعيين تحذر من إقصاء مؤيدي مقاطعة إسرائيل في الجامعات الأميركية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مصرع طفل بحادث دهس غرب مدينة غزة

مصرع طفل بحادث دهس غرب مدينة غزة

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على أهمية مشاركة فلسطين في المعارض التجارية الإقليمية والدولية

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على أهمية مشاركة فلسطين في المعارض التجارية الإقليمية والدولية

مجلس القضاء يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين

مجلس القضاء يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين

الضابطة الجمركية والصحة يغلقان مطعماً ومخبز لمخالفتهما شروط السلامة الصحية في الخليل

الضابطة الجمركية والصحة يغلقان مطعماً ومخبز لمخالفتهما شروط السلامة الصحية في الخليل

تيسير خالد يؤكد عل تضامن الجبهة الديمقراطية مع الاردن الشقيق في مواجهة &#34;الارهاب&#34;

تيسير خالد يؤكد عل تضامن الجبهة الديمقراطية مع الاردن الشقيق في مواجهة "الارهاب"

الرابطة الأميركية للأساتذة الجامعيين تحذر من إقصاء مؤيدي مقاطعة إسرائيل في الجامعات الأميركية

الرابطة الأميركية للأساتذة الجامعيين تحذر من إقصاء مؤيدي مقاطعة إسرائيل في الجامعات الأميركية

ابو هولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء (أونروا) لن تمر مادام هناك شعب يدافع عن حقوقه

ابو هولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء (أونروا) لن تمر مادام هناك شعب يدافع عن حقوقه

الشرطة تنجز 3614 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 3614 قضية الاسبوع الماضي

منوعات

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

فيديو: فيفي عبدو &#34; أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه&#34;

فيديو: فيفي عبدو " أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه"

صور: 7 فنانات في حياة &#34;أحمد عز&#34;..&#34;أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية&#34;

صور: 7 فنانات في حياة "أحمد عز".."أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية"

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: الملابس &#34;المثيرة&#34; للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

شاهد: الملابس "المثيرة" للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: &#34;البنت كبرت&#34;

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: "البنت كبرت"

حلا شيحا تُقحم نساء &#34;سوريا والعراق&#34; في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

حلا شيحا تُقحم نساء "سوريا والعراق" في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

عربي

مصر.. تحديد هوية المسلح الذي حاول التسلل إلى كنيسة العذراء

مصر.. تحديد هوية المسلح الذي حاول التسلل إلى كنيسة العذراء

الصحة المصرية تُعلن وفاة تسعة حجاج

الصحة المصرية تُعلن وفاة تسعة حجاج

أردوغان: نعتزم تحرير مناطق جديدة في سوريا وبسط الأمن فيها قريباً

أردوغان: نعتزم تحرير مناطق جديدة في سوريا وبسط الأمن فيها قريباً

هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لقتال حزب الله في الحرب المقبلة

هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لقتال حزب الله في الحرب المقبلة