تيسير خالد يؤكد عل تضامن الجبهة الديمقراطية مع الاردن الشقيق في مواجهة "الارهاب"





وأكد على أهمية التلاحم الوطني والعمل علي اقتلاع جذور العنف، الذي يستهدف ليس فقط الاردن بل ودول المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها خدمة لأجندات قوى تتربص بها مؤكدا أن أمن الاردن الشقيق غاية تهم الشعب الفلسطيني وأن الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد العربي الشقيق يشكل مفتاح الأمن والاستقرار في دول الجوار العربية .



رام الله - دنيا الوطندان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العمل، الذي استهدف المواطنين الاردنيين ودورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الاردني في منطقة الفحيص الى الغرب من العاصمة عمان وأسفر عن عدد من الشهداء وآخرين من الجرحى، وأكد تضامن الجبهة الديمقراطية الكامل مع الاردن الشقيق في مواجهة "الارهاب" الأعمى ، الذي يستهدف أمنه واستقراره.وفي الوقت الذي قدم فيه تعازيه للعاهل الاردني وحكومة وشعب الاردن الشقيق ولأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى أعرب عن دعم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لجميع الاجراءات ، التي تتخذها السلطات الرسمية الاردنية من أجل توفير الأمن والاستقرار للأردن الشقيق والجهود التي تبذلها للتصدي لهذا العمل وهذه الاعمال.