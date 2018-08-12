شؤون فلسطينية

الشرطة تنجز 3614 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 3614 قضية الاسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
ذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3614 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 113 قضية ودورت 21 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 509 قضية ودور 69قضية، وانجز قسم التنفيذ 2992 قضية ودور 1660 قضية اخرى .

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 2319.2 غرام مواد مخدرة، بالأضافة الى 504 اكياس تغليف و30حبات مخدرة،و 15 اشتال قنب و 16 اداة تعاطي.

وسجلت إدارة شرطة المرور 270 حادث سير نتج عنها مصرع 3 اشخاص ، واصابة 195 شخص، وفحصت 10038 مركبة، وأنزلت عن الشارع 236 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4987 مخالفة مرورية، وحجزت 178 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 246 مركبة غير قانونية .

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 90738 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 18018 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز 18 قضية ، وجاري متابعة 17 قضية اخرى وضبطت 93 قطعة أثرية .

أخبار ذات صلة

الاعلام الاسرائيلي: حماس أبلغت المخابرات المصرية رفضها وقف مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة

الاعلام الاسرائيلي: حماس أبلغت المخابرات المصرية رفضها وقف مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة

وزير بـ (الكابينت): لا مناص من جولة قتال جديدة ضد حماس بغزة

وزير بـ (الكابينت): لا مناص من جولة قتال جديدة ضد حماس بغزة

مصرع طفل بحادث دهس غرب مدينة غزة

مصرع طفل بحادث دهس غرب مدينة غزة

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على أهمية مشاركة فلسطين في المعارض التجارية الإقليمية والدولية

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على أهمية مشاركة فلسطين في المعارض التجارية الإقليمية والدولية

مجلس القضاء يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين

مجلس القضاء يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين

الضابطة الجمركية والصحة يغلقان مطعماً ومخبز لمخالفتهما شروط السلامة الصحية في الخليل

الضابطة الجمركية والصحة يغلقان مطعماً ومخبز لمخالفتهما شروط السلامة الصحية في الخليل

تيسير خالد يؤكد عل تضامن الجبهة الديمقراطية مع الاردن الشقيق في مواجهة &#34;الارهاب&#34;

تيسير خالد يؤكد عل تضامن الجبهة الديمقراطية مع الاردن الشقيق في مواجهة "الارهاب"

لأول مرّة .. وزارة الصحة ستبيع خدمات بدلا من شرائها

لأول مرّة .. وزارة الصحة ستبيع خدمات بدلا من شرائها

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مصرع طفل بحادث دهس غرب مدينة غزة

مصرع طفل بحادث دهس غرب مدينة غزة

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على أهمية مشاركة فلسطين في المعارض التجارية الإقليمية والدولية

وزيرة الاقتصاد الوطني تؤكد على أهمية مشاركة فلسطين في المعارض التجارية الإقليمية والدولية

مجلس القضاء يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين

مجلس القضاء يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين

الضابطة الجمركية والصحة يغلقان مطعماً ومخبز لمخالفتهما شروط السلامة الصحية في الخليل

الضابطة الجمركية والصحة يغلقان مطعماً ومخبز لمخالفتهما شروط السلامة الصحية في الخليل

تيسير خالد يؤكد عل تضامن الجبهة الديمقراطية مع الاردن الشقيق في مواجهة &#34;الارهاب&#34;

تيسير خالد يؤكد عل تضامن الجبهة الديمقراطية مع الاردن الشقيق في مواجهة "الارهاب"

الرابطة الأميركية للأساتذة الجامعيين تحذر من إقصاء مؤيدي مقاطعة إسرائيل في الجامعات الأميركية

الرابطة الأميركية للأساتذة الجامعيين تحذر من إقصاء مؤيدي مقاطعة إسرائيل في الجامعات الأميركية

ابو هولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء (أونروا) لن تمر مادام هناك شعب يدافع عن حقوقه

ابو هولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء (أونروا) لن تمر مادام هناك شعب يدافع عن حقوقه

الشرطة تنجز 3614 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 3614 قضية الاسبوع الماضي

منوعات

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

فيديو: فيفي عبدو &#34; أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه&#34;

فيديو: فيفي عبدو " أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه"

صور: 7 فنانات في حياة &#34;أحمد عز&#34;..&#34;أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية&#34;

صور: 7 فنانات في حياة "أحمد عز".."أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية"

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: الملابس &#34;المثيرة&#34; للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

شاهد: الملابس "المثيرة" للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: &#34;البنت كبرت&#34;

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: "البنت كبرت"

حلا شيحا تُقحم نساء &#34;سوريا والعراق&#34; في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

حلا شيحا تُقحم نساء "سوريا والعراق" في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

عربي

مصر.. تحديد هوية المسلح الذي حاول التسلل إلى كنيسة العذراء

مصر.. تحديد هوية المسلح الذي حاول التسلل إلى كنيسة العذراء

الصحة المصرية تُعلن وفاة تسعة حجاج

الصحة المصرية تُعلن وفاة تسعة حجاج

أردوغان: نعتزم تحرير مناطق جديدة في سوريا وبسط الأمن فيها قريباً

أردوغان: نعتزم تحرير مناطق جديدة في سوريا وبسط الأمن فيها قريباً

هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لقتال حزب الله في الحرب المقبلة

هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لقتال حزب الله في الحرب المقبلة