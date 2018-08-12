الشرطة تنجز 3614 قضية الاسبوع الماضي



وسجلت إدارة شرطة المرور 270 حادث سير نتج عنها مصرع 3 اشخاص ، واصابة 195 شخص، وفحصت 10038 مركبة، وأنزلت عن الشارع 236 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4987 مخالفة مرورية، وحجزت 178 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 246 مركبة غير قانونية .



واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 90738 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 18018 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز 18 قضية ، وجاري متابعة 17 قضية اخرى وضبطت 93 قطعة أثرية .



رام الله - دنيا الوطنذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3614 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 113 قضية ودورت 21 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 509 قضية ودور 69قضية، وانجز قسم التنفيذ 2992 قضية ودور 1660 قضية اخرى .واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 2319.2 غرام مواد مخدرة، بالأضافة الى 504 اكياس تغليف و30حبات مخدرة،و 15 اشتال قنب و 16 اداة تعاطي.