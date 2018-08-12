صيدم: الرئيس يصدر تعليماته لضمان ذهاب الوفد الكويتي لغزة

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس تعليماته للشؤون المدنية لتكثيف الجهد لضمان ذهاب الوفد الكويتي لغزة.جاء ذلك على لسان وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، إثر زيارة الوفد الكويتي، اليوم، إلى مقر الرئاسة في رام الله، بحضور فريق الوزارة برئاسة الوزير صيدم، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، حيث حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو، وعضو اللجة المركزية لحركة فتح روحي فتوح.وتقدم صيدم بالشكر الجزيل لسيادة الرئيس محمود عباس لاستجابته الفورية لطلب الوزارة لتكثيف الجهد لضمان ذهاب الوفد الكويتي لغزة وكامل الاحتياجات المرتبطة بالزيارة.وشدد الوزير على حرص القيادة الفلسطينية والوزارة على ضمان ذهاب الوفد الكويتي إلى قطاع غزة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن فرصة التعاقد مع معلمين في غزة ما زالت متاحة.وأشاد صيدم بدور رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية حسين الشيخ وكوادر الهيئة لجهودهم المستمرة لضمان ذهاب الوفد الكويتي إلى قطاع غزة.