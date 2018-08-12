القسام: أي عمل غبي سَيُكلف الاحتلال دمارًا وألمًا لا يُطيقه

رام الله - دنيا الوطنذكر محرر الشؤون العبرية، بموقع كتائب القسام مساء اليوم الأحد، أن أي عملٍ غبي، يصدر عن الاحتلال، سيُكلفه دمارًا وألماً لا يُطيقه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وقال في مقال نشره موقع القسام: "يُستحسن للعدو ألا ينجرف في إيهام نفسه، فإن أي عملٍ غبيٍ يصدر عنه سيُكلفه دمارًا وألمًا لا يُطيقه، سيكون شيئًا لم يعرفه من قبل، سواءً في ماهيته أو في كميته".وأضاف المحرر: "عندما يكون تنظيم حماس مقاتلٌ لأجل الحرية، تقف مصلحة شعبه في مقدمةِ أولوياته، فإنه حتى مع عدوٍ غادرٍ ووحشي، يُستخدم بين الحين والآخر وبحسب الحاجة الوطنية تكتيك "مرة حوار ومرة نار".وتابع: "إن اتفاقات وقف إطلاق النار هي محطاتٌ على الطريق؛ يوجبها الواقع حتى إشعارٍ آخر، وتتغير في اللحظة التي يتغير فيها الواقع".وشدد المحرر على أن حماس لا تُخلّ أبدًا باتفاق وقّعت عليه، حتى وإن كان مع عدوٍ غادرٍ ووحشي، لكن لا داعي للقلق، فالطرف الآخر بطلٌ تاريخيٌ في نقض العهود.