دولي

إصابة 36 بجروح جراء انقلاب حافلة في نيوجيرسي الأمريكية

إصابة 36 بجروح جراء انقلاب حافلة في نيوجيرسي الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 36 شخصاً بجروح، الأحد، جراء انقلاب حافلة مدرسة كانت تقّل عائلات في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وقال راس بركة رئيس بلدية مدينة نيوآرك في تصريح صحفي، إن حافلة مدرسة تحمل على متنها عائلات شاركت في نزهة تقليدية بمنطقة ميلستون، انقلبت في منطقة (إيست برونزويك) أثناء طريق العودة إلى نيوآرك، وفق وكالة (أسوشيتد برس).

وأكد بركة أن الحادث أسفر عن إصابة 36 شخصا بينهم 17 دون سن الثامنة عشرة، ونقلوا إلى مختلف المستشفيات بالمنطقة، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

وأشار أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بعد اصطدام مركبة بالحافلة، لافتا إلى فرار المركبة بعد الحادث.

وأوضح رئيس البلدية أن السلطات فتحت تحقيقا بالأمر. 

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