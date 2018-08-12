طالع الأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر يوم غدٍ الاثنين، سيكون للحافلتين الرابعة والخامسة من كشف (2/8).ونوهت إلى أن المسافرين المسجلة أسماؤهم في الحافلات السابقة عليهم التواجد الساعة السادسة صباحًا، في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، وضرورة اصطحاب أمتعتهم معهم، مشددةً على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.كما وأشارت إلى ضرورة إحضار التوكيل الرسمي "من الآباء أو وكلائهم"، الخاص بسفر الأبناء المرفقين مع أمهاتهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.