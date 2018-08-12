العاهل الأردني: سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وسنحاسب كل من يمس بأمننا

رام الله - دنيا الوطنقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد: "سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه، وسنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم".جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني في قصر الحسينية، لمتابعة حيثيات العمل الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك، والأمن العام في مدينة الفحيص، والمداهمة لموقع الخلية المسلحة المتورطة في مدينة السلط، ونتج عنهما مقتل عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية، بحسب ما جاء على موقع (ليبانون ديبيت).وأعرب الملك عن تعازيه للأسرة الأردنية الواحدة بضحايا الهجوم قائلاً: "نعزي أنفسنا وأسر الشهداء وكل أبناء شعبنا، ونسأل الله العلي القدير، أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".وأضاف: "الأردن سيبقى عصياً منيعاً على الإرهاب والإرهابيين بتماسك الأردنيين، ويقظة نشامى القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية".وتابع: "الأردنيون يصبحون أقوى عندما يواجهون مثل هذه الأحداث، ويزيد حماسهم لتنظيف بلدنا والإقليم وحماية ديننا من هؤلاء الخوارج".واستطرد بقوله: "هذا العمل يذكرنا دائما بأن بلدنا مستهدف من الظلاميين، الذين يريدون الشر بنا جميعاً، وأن هدفنا دائما كسر شوكة الإرهاب ودحره، ولن نحيد عن هذا الهدف، رغم التضحيات".