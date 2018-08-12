شؤون فلسطينية

العاهل الأردني: سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وسنحاسب كل من يمس بأمننا

العاهل الأردني: سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وسنحاسب كل من يمس بأمننا
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد: "سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه، وسنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم".

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني في قصر الحسينية، لمتابعة حيثيات العمل الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك، والأمن العام في مدينة الفحيص، والمداهمة لموقع الخلية المسلحة المتورطة في مدينة السلط، ونتج عنهما مقتل عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية، بحسب ما جاء على موقع (ليبانون ديبيت).

وأعرب الملك عن تعازيه للأسرة الأردنية الواحدة بضحايا الهجوم قائلاً: "نعزي أنفسنا وأسر الشهداء وكل أبناء شعبنا، ونسأل الله العلي القدير، أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وأضاف: "الأردن سيبقى عصياً منيعاً على الإرهاب والإرهابيين بتماسك الأردنيين، ويقظة نشامى القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية".

وتابع: "الأردنيون يصبحون أقوى عندما يواجهون مثل هذه الأحداث، ويزيد حماسهم لتنظيف بلدنا والإقليم وحماية ديننا من هؤلاء الخوارج".

واستطرد بقوله: "هذا العمل يذكرنا دائما بأن بلدنا مستهدف من الظلاميين، الذين يريدون الشر بنا جميعاً، وأن هدفنا دائما كسر شوكة الإرهاب ودحره، ولن نحيد عن هذا الهدف، رغم التضحيات".

أخبار ذات صلة

الاحصاء: معدل البطالة بين الخريجين تجاوز 55%

الاحصاء: معدل البطالة بين الخريجين تجاوز 55%

القسام: أي عمل غبي سَيُكلف الاحتلال دمارًا وألمًا لا يُطيقه

القسام: أي عمل غبي سَيُكلف الاحتلال دمارًا وألمًا لا يُطيقه

طالع الأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

طالع الأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

مطلوب للعدالة.. هذه ظروف وفاة المسجون أحمد أبو حمادة (الزعبور)؟

مطلوب للعدالة.. هذه ظروف وفاة المسجون أحمد أبو حمادة (الزعبور)؟

صور: شرطة الخليل تضبط أضخم مشتل مخدرات بداخة آلاف الأشتال

صور: شرطة الخليل تضبط أضخم مشتل مخدرات بداخة آلاف الأشتال

وزير الصحة يُوعز بإرسال الأدوية اللازمة لعلاج السرطان لغزة غداً

وزير الصحة يُوعز بإرسال الأدوية اللازمة لعلاج السرطان لغزة غداً

وفاة طفل إثر انهيار سقف منزل في غزة

وفاة طفل إثر انهيار سقف منزل في غزة

وفاة موقوف في السجون الفلسطينية برام الله

وفاة موقوف في السجون الفلسطينية برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

صور: شرطة الخليل تضبط أضخم مشتل مخدرات بداخة آلاف الأشتال

صور: شرطة الخليل تضبط أضخم مشتل مخدرات بداخة آلاف الأشتال

وزير الصحة يُوعز بإرسال الأدوية اللازمة لعلاج السرطان لغزة غداً

وزير الصحة يُوعز بإرسال الأدوية اللازمة لعلاج السرطان لغزة غداً

وفاة طفل إثر انهيار سقف منزل في غزة

وفاة طفل إثر انهيار سقف منزل في غزة

وفاة موقوف في السجون الفلسطينية برام الله

وفاة موقوف في السجون الفلسطينية برام الله

انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض لانتخابات الإعادة المحلية 2018

انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض لانتخابات الإعادة المحلية 2018

سرايا القدس: جميع الأجنحة العسكرية اتخذت قرار &#34;الرد الموحد&#34; خلال التصعيد الأخير

سرايا القدس: جميع الأجنحة العسكرية اتخذت قرار "الرد الموحد" خلال التصعيد الأخير

أبوهولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث لن تمر

أبوهولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث لن تمر

فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

منوعات

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

فيديو: فيفي عبدو &#34; أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه&#34;

فيديو: فيفي عبدو " أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه"

صور: 7 فنانات في حياة &#34;أحمد عز&#34;..&#34;أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية&#34;

صور: 7 فنانات في حياة "أحمد عز".."أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية"

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: الملابس &#34;المثيرة&#34; للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

شاهد: الملابس "المثيرة" للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: &#34;البنت كبرت&#34;

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: "البنت كبرت"

حلا شيحا تُقحم نساء &#34;سوريا والعراق&#34; في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

حلا شيحا تُقحم نساء "سوريا والعراق" في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

عربي

مصر.. تحديد هوية المسلح الذي حاول التسلل إلى كنيسة العذراء

مصر.. تحديد هوية المسلح الذي حاول التسلل إلى كنيسة العذراء

أردوغان: نعتزم تحرير مناطق جديدة في سوريا وبسط الأمن فيها قريباً

أردوغان: نعتزم تحرير مناطق جديدة في سوريا وبسط الأمن فيها قريباً

هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لقتال حزب الله في الحرب المقبلة

هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لقتال حزب الله في الحرب المقبلة

متفوقة على روسيا وفرنسا.. السعودية الأكثر إنفاقاً في المجال العسكري

متفوقة على روسيا وفرنسا.. السعودية الأكثر إنفاقاً في المجال العسكري