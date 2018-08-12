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الصحة المصرية تُعلن وفاة تسعة حجاج

الصحة المصرية تُعلن وفاة تسعة حجاج
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن وفاة تسعة حجاج مصريين.

وقالت الوزارة: "إن حالة الوفاة التاسعة من الحجاج المصريين، كانت لحاجة تدعى منى عبد الحميد عشماوى فرج، من محافظة القاهرة، تبلغ من العمر 59 عاماً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحاجة توفيت في ميناء العقبة، أثناء قدومها إلى السعودية لأداء مناسك الحج، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال: "إن التنسيق جارٍ مع السلطات المختصة؛ لاستخراج شهادات الوفاة".

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